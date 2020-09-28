Botafogo é a equipe com mais empates e menos vitórias no Campeonato Brasileiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo precisa ligar o alerta no Campeonato Brasileiro. Em 18º lugar e com 11 pontos conquistados, o Glorioso é a única equipe com apenas uma vitória na competição. Além disso, empatou pela oitava vez no Brasileirão, também liderando o quesito na tabela.

O empate vem sendo uma rotina nada agradável para o torcedor do Botafogo. Após ceder a igualdade no jogo diante do Atlético-GO, o Alvinegro completou o oitavo jogo seguido sem vitória na competição. São ao todo oito empates em 11 partidas, campanha que explica o time atualmente na zona de rebaixamento.

Vale destacar que o Botafogo já atingiu o dobro de empates na atual edição do Brasileirão em comparação ao campeonato de 2019. Na última temporada, o Alvinegro empatou apenas quatro vezes durante toda competição.

Sem vencer desde o dia 19 de agosto, diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli na 4º rodada, o Alvinegro tem apenas uma vitória no Brasileiro, ficando com o posto de equipe com menos vitórias na tabela. Goiás e Bahia, 19º e 20º na tabela, somam dois triunfos na competição.

Apesar da campanha ruim e da permanência na zona de rebaixamento, a comissão técnica do Botafogo mantém a confiança no trabalho. Em entrevista coletiva após o empate diante do Atlético-GO, o auxiliar técnico de Paulo Autuori, Renê Weber, ressaltou a criação da equipe apesar dos empates e lamentou os resultados que o time deixou 'escapar' durante a competição.

- Se você cria situações e não executa é sinal de que a equipe cria ao contrário dos resultados finais, desse alto número de empates. Em vários jogos estivemos na frente e acabamos sofrendo empate no final. Preocupante é quando não se cria nada. A gente tem criado, mas os resultados têm nos escapado. Não fizemos bom jogo, o desgaste começa a aparecer. Não só pra gente, mas pra todas as equipes. E não há como treinar. Só pensar no próximo jogo - disse o auxiliar.