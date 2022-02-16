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Botafogo: Durcesio e Freeland embarcam à Londres para ver jogo e estrutura do Crystal Palace

Presidente e novo dirigente das categorias de base viajam nesta quarta-feira à Inglaterra para conhecer instalações dos Eagles ao lado de John Textor...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 07:00
O primeiro passo da aventura internacional do Botafogo será dado. Durcesio Mello, presidente do clube, e Eduardo Freeland, com nova função nas categorias de base, embarcam para Londres na tarde desta quarta-feira. A intenção é conhecer as instalações do Crystal Palace, clube que John Textor possui ações. + Inspirado no Manchester City, John Textor quer que o Botafogo tenha 'identidade definida' em cinco anos
A dupla ficará menos de uma semana na Inglaterra. O retorno está previsto para a próxima segunda ou terça-feira. O intuito da viagem é que eles conheçam de perto o centro de treinamento do time principal e o do plantel da base do Crystal Palace - um fica do lado do outro.
Reformado recentemente, o local onde os times inferiores dos Eagles treinam é considerado um dos melhores da Inglaterra. Durcesio e Freeland vão conhecer o local e conversar com dirigentes do Crystal Palace para saber mais sobre a estrutura e tentar trazer ideias ao Brasil.
John Textor deve encontrá-los durante o fim de semana. O trio vai assistir ao jogo entre Crystal Palace e Chelsea no Selhurst Park no próximo sábado às 12h (de Brasília). A partida é válida pela Premier League.
Depois, o destino de John Textor é o Brasil. O norte-americano, nas vias finais de assinar o contrato definitivo para comprar 90% da SAF do Alvinegro, desembarcará em solos tupiniquins no começo da próxima semana.
Crédito: EduardoFreelandeDurcesioMello,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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