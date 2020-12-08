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Botafogo diz que Barroca está recuperado da Covid-19, mas explica ausência contra o São Paulo

Clube de General Severiano, por meio de uma nota, explica que o treinador está com a saúde 'plenamente restabelecida', mas precisa cumprir um isolamento de dez dias...
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Publicado em 

08 dez 2020 às 15:36

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:36

Crédito: Divulgação Twitter/Botafogo
O Botafogo se comunicou, na tarde desta terça-feira, sobre a situação de Eduardo Barroca. Por meio de uma nota oficial, o Alvinegro afirmou que o treinador está recuperado da Covid-19, mas ainda não estará à beira do campo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, em jogo remarcado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Uma mudança no protocolo da CBF explica a ausência. Antes, o isolamento de dez dias deveria ser respeitado a partir dos primeiros sintomas do novo corornavírus. Agora, o tempo de afastamento de contato com o clube se dá a partir do resultado do primeiro exame - feito no dia 30 de novembro.
Desta forma, Eduardo Barroca, livre de sintomas, está liberado para retornar aos trabalhos pelo Botafogo a partir de quinta-feira, dia 10.CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:"O Botafogo comunica que o técnico Eduardo Barroca está com a saúde plenamente restabelecida e recuperado da COVID-19.
Apesar de todos os esforços do Departamento Médico para a sua liberação junto à CBF, Barroca não dirigirá o time na partida desta quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi.
Segundo o protocolo da CBF, Barroca estará apto a partir do décimo dia após a coleta do material do exame, diferentemente do protocolo estabelecido pelas autoridades de saúde, e usado anteriormente pela própria entidade.
Infelizmente, isso impede a presença do treinador na partida contra o São Paulo. O auxiliar Felipe Lucena dirigirá o time nesta partida, com Eduardo Barroca voltando a comandar contra o Internacional, no próximo sábado, em Porto Alegre."

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