Botafogo diz que Barroca está recuperado da Covid-19, mas explica ausência contra o São Paulo

Crédito: Divulgação Twitter/Botafogo

O Botafogo se comunicou, na tarde desta terça-feira, sobre a situação de Eduardo Barroca. Por meio de uma nota oficial, o Alvinegro afirmou que o treinador está recuperado da Covid-19, mas ainda não estará à beira do campo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, em jogo remarcado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma mudança no protocolo da CBF explica a ausência. Antes, o isolamento de dez dias deveria ser respeitado a partir dos primeiros sintomas do novo corornavírus. Agora, o tempo de afastamento de contato com o clube se dá a partir do resultado do primeiro exame - feito no dia 30 de novembro.

Desta forma, Eduardo Barroca, livre de sintomas, está liberado para retornar aos trabalhos pelo Botafogo a partir de quinta-feira, dia 10.CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:"O Botafogo comunica que o técnico Eduardo Barroca está com a saúde plenamente restabelecida e recuperado da COVID-19.

Apesar de todos os esforços do Departamento Médico para a sua liberação junto à CBF, Barroca não dirigirá o time na partida desta quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi.

Segundo o protocolo da CBF, Barroca estará apto a partir do décimo dia após a coleta do material do exame, diferentemente do protocolo estabelecido pelas autoridades de saúde, e usado anteriormente pela própria entidade.