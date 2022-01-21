Botafogo divulga preços dos bilhetes de sua estreia no Carioca; saiba valores e postos de venda!

O Botafogo dá o pontapé inicial para a temporada de 2022 na terça-feira (25), às 21h, diante do Boavista. Embora o mando de campo seja do Verdão de Saquarema, a partida será realizada no Nilton Santos. Os preços para o confronto válido pela primeira rodada do Estadual variam entre R$ 20 (meia-entrada dos setores Norte e Sul) e R$ 80 (inteira do Setor Oeste Inferior). Sócios do programa Camisa 7 terão direito a pagar meia-entrada em todos os setores do estádio. Para assistir à partida no Nilton Santos, o torcedor terá de comprovar que tomou tomas as doses da vacina contra Covid-19 previstas na caderneta de vacinação.

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Para pessoas com mais de 50 anos, há exigência da dose de reforço. Já para a faixa etária entre 18 e 49 anos, é necessário ter tomado as duas doses ou a dose de reforço (caso tenha quatro meses ou mais da segunda dose).

SETORES DISPONÍVEIS:

Norte, Leste Inferior e Oeste Inferior (Botafogo) / Sul (Boavista)

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR NORTE (ACESSO PELO SETOR NORTE)Inteira - R$40Meia - R$20

SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira - R$60Meia - R$30

SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira - R$80Meia - R$40

SETOR SUL (ACESSO PELO SETOR SUL)

Inteira - R$40Meia - R$20

ONDE COMPRAR

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

Sábado (22/01): 10h às 17hDomingo (23/01): 10h às 17hSegunda (24/01): 10h às 17hTerça (25/01): 10h às 21h40

General Severiano

Sábado (22/01): 10h às 17hDomingo (23/01): 10h às 17hSegunda (24/01): 10h às 17hTerça (25/01): 10h às 15h

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente, até segunda-feira (24/01) nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e de General Severiano. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 18h e com o preço de R$40,00. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.