Botafogo divulga lista de relacionados para partida contra Ceilândia na Copa do Brasil

O Botafogo divulgou a sua lista de relacionados para a partida de estreia contra o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os recém-contratados Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Gustavo Sauer foram relacionados e podem jogar pela primeira vez com a camisa do Glorioso. Confira a lista de relacionados pelo técnico Luís Castro:Barreto, Chay, Daniel Borges, Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Douglas Borges, Erison, Gustavo Sauer, Hugo, Igo Gabriel, Kanu, Kayque, Klaus, Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Philipe Sampaio, Rikelmi, Del Piage, Saravia, Tchê Tchê, Victor Sá e Vinícius Lopes.

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Os novos contratados Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Tchê Tchê já estavam treinando com o restante do elenco. Com isso, estão em forma e entraram na relação pela primeira vez.

Gatito Fernández sentiu dores no joelho direito e está fora da relação. O goleiro não jogou na partida contra o Ceará, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.