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Botafogo divulga lista de relacionados para partida contra Ceilândia na Copa do Brasil

Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Gustavo Sauer são relacionados pela primeira vez e podem estrear; Gatito sente dores no joelho direito e está fora...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 14:19

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:19

O Botafogo divulgou a sua lista de relacionados para a partida de estreia contra o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os recém-contratados Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Gustavo Sauer foram relacionados e podem jogar pela primeira vez com a camisa do Glorioso. Confira a lista de relacionados pelo técnico Luís Castro:Barreto, Chay, Daniel Borges, Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Douglas Borges, Erison, Gustavo Sauer, Hugo, Igo Gabriel, Kanu, Kayque, Klaus, Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Philipe Sampaio, Rikelmi, Del Piage, Saravia, Tchê Tchê, Victor Sá e Vinícius Lopes.
> Erison iguala marca de Loco Abreu
Os novos contratados Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Tchê Tchê já estavam treinando com o restante do elenco. Com isso, estão em forma e entraram na relação pela primeira vez.
Gatito Fernández sentiu dores no joelho direito e está fora da relação. O goleiro não jogou na partida contra o Ceará, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: LucasFernandes,GustavoSauereTchêTchêpodemestrearpeloBotafogonaCopadoBrasil(Foto:VítorSilva/Botafogo

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