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Botafogo divulga lista de relacionados para clássico contra o Flamengo em Brasília

Klaus pode estrear pelo Alvinegro na partida contra o rival; Kanu não está 100%, mas é relacionado...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 14:35
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, em Brasília, pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. A novidade fica por conta do zagueiro Klaus, que tem chances de fazer sua estreia contra o rival. Kanu, que não está 100%, também foi relacionado para a partida.+ Confira a tabela da Série A
O técnico Luís Castro terá dificuldade para escalar a zaga alvinegra, uma vez que não conta com os zagueiros Philipe Sampaio e Joel Carli. O primeiro está lesionado e o segundo ainda em fase de transição.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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