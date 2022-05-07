Botafogo divulga lista de relacionados para clássico contra o Flamengo em Brasília

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, em Brasília, pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. A novidade fica por conta do zagueiro Klaus, que tem chances de fazer sua estreia contra o rival. Kanu, que não está 100%, também foi relacionado para a partida.+ Confira a tabela da Série A
O técnico Luís Castro terá dificuldade para escalar a zaga alvinegra, uma vez que não conta com os zagueiros Philipe Sampaio e Joel Carli. O primeiro está lesionado e o segundo ainda em fase de transição.