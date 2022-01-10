Botafogo divulga abertura de canal de dúvidas para esclarecimentos sobre negociação da SAF

Horas após assinar o acordo com o investidor John Textor, o Botafogo anunciou que buscará a transparência no processo para sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Por isto, foram assinadas. Para isto, será disponibilizado um "canal de dúvidas a conselheiros para esclarecimentos sobre a negociação da SAF com John Textor/Eagle Holdings". O Conselho Deliberativo apreciará na quinta-feira (13) e os sócios, no dia seguinte, definirão os próximos passos em torno da SAF.

O clube alvinegro afirmou em nota:

"Para dar transparência ao processo e com responsabilidade às cláusulas confidenciais no trânsito interno das informações, serão assinados NDAs (“Non-Disclosure Agreement”), ou termos de sigilo (em tradução livre), pelos membros do Conselho Fiscal e da mesa do Conselho Deliberativo.

Foi apresentada à Presidência do Conselho Deliberativo uma dinâmica para esclarecimentos de dúvidas, que serão respondidas por escrito pelo grupo que participou das negociações. As "Perguntas e Respostas" serão disponibilizadas no Site Oficial do Clube para amplo conhecimento de todos. Haverá também plantão de segunda a quarta-feira, em horários agendados, por meio de vídeoconferência".

O Botafogo também frisou que a "votação no Conselho Deliberativo apenas ocorrerá após a análise de KYC (Know Your Client) sob variáveis e informações de análise interna da XP".