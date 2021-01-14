Botafogo disponibiliza sedes e Nilton Santos para serem postos de vacinação no combate à Covid-19

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

A solidariedade em meio à pandemia de Covid-19 rendeu mais uma iniciativa do Botafogo. Nesta quinta-feira, o Alvinegro anunciou que deixará suas sedes e o Estádio Nilton Santos à disposição das autoridades para auxiliarem na campanha de imunização contra o novo coronavírus.

Em nota oficial divulgada pelo clube, o mandatário Durcesio Mello não escondeu sua confiança com a proximidade de uma vacina. - Torcida do Botafogo, espero que todos estejam tomando os cuidados necessários durante a pandemia e seguindo os protocolos de saúde. O Botafogo vai disponibilizar o Estádio Nilton Santos e todas as demais sedes para a vacinação, que será em breve. Muito obrigado e se cuidem - afirmou.