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Botafogo disponibiliza sedes e Nilton Santos para serem postos de vacinação no combate à Covid-19

Em nota, Alvinegro se coloca à disposição das autoridades. Mandatário Durcesio Mello mostra confiança que haja a imunização contra o novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 13:34

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:34

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
A solidariedade em meio à pandemia de Covid-19 rendeu mais uma iniciativa do Botafogo. Nesta quinta-feira, o Alvinegro anunciou que deixará suas sedes e o Estádio Nilton Santos à disposição das autoridades para auxiliarem na campanha de imunização contra o novo coronavírus.
Em nota oficial divulgada pelo clube, o mandatário Durcesio Mello não escondeu sua confiança com a proximidade de uma vacina. - Torcida do Botafogo, espero que todos estejam tomando os cuidados necessários durante a pandemia e seguindo os protocolos de saúde. O Botafogo vai disponibilizar o Estádio Nilton Santos e todas as demais sedes para a vacinação, que será em breve. Muito obrigado e se cuidem - afirmou.
Em março de 2020, quando foi confirmada a escalada da pandemia de Covid-19 no Brasil, o Alvinegro já havia disponibilizado o Nilton Santos para as autoridades.

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