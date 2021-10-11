Botafogo deve ter mudanças para enfrentar o Cruzeiro; confira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deve ter algumas mudanças para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Enderson Moreira deve promover o retorno dos laterais Carlinhos e Daniel Borges ao time titular. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge". > Marco Antônio comemora vitória do Botafogo: ‘Estamos no caminho certo’A dupla, vale lembrar, foi poupada de parte do jogo contra o CRB, que aconteceu na última sexta-feira, e começou o confronto no banco de reservas. Na ocasião, o Botafogo entrou em campo com o lateral-direito Jonathan Lemos e o lateral-esquerdo Jonathan Silva.

Outra mudança é a volta de Diego Loureiro. O goleiro foi liberado do duelo contra o CRB para acompanhar o nascimento da filha e, agora, retoma a titularidade diante do Cruzeiro.

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A má notícia fica por conta de Rafael, que ainda se recupera de uma lesão de grau leve no joelho direito. O problema, portanto, não é grave, mas já havia tirado o lateral da partida contra o CRB.