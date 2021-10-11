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Botafogo deve ter mudanças para enfrentar o Cruzeiro; confira

Carlinhos, Daniel Borges e Diego Loureiro devem voltar ao time titular; já Rafael fica de fora desta partida, que é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 15:58

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:58

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deve ter algumas mudanças para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Enderson Moreira deve promover o retorno dos laterais Carlinhos e Daniel Borges ao time titular. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge". > Marco Antônio comemora vitória do Botafogo: ‘Estamos no caminho certo’A dupla, vale lembrar, foi poupada de parte do jogo contra o CRB, que aconteceu na última sexta-feira, e começou o confronto no banco de reservas. Na ocasião, o Botafogo entrou em campo com o lateral-direito Jonathan Lemos e o lateral-esquerdo Jonathan Silva.
Outra mudança é a volta de Diego Loureiro. O goleiro foi liberado do duelo contra o CRB para acompanhar o nascimento da filha e, agora, retoma a titularidade diante do Cruzeiro.
> Veja a tabela da Série B e simule!
A má notícia fica por conta de Rafael, que ainda se recupera de uma lesão de grau leve no joelho direito. O problema, portanto, não é grave, mas já havia tirado o lateral da partida contra o CRB.
O Botafogo é o segundo colocado da Série B com 51 pontos conquistados. Já o Cruzeiro ocupa a 12ª colocação, com 38. Caso vença, o Alvinegro Carioca empata com o Coritiba em número de pontos e assume a liderança provisória da competição.

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