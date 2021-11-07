Botafogo derrota o Fluminense e garante sua vaga nas semifinais do Carioca Feminino

O Botafogo carimbou sua passagem para as semifinais do Campeonato Carioca Feminino. Em Clássico Vovô válido pela nona rodada da competição, as Gloriosas contaram com o poderio de Kélen que, ao marcar duas vezes, assegurou o 2 a 0 sobre o Fluminense neste sábado (6).As Alvinegras saíram na frente aos 21 minutos. Camila alçou falta para a área e a camisa 8 surgiu na primeira trave para estufar a rede.
A partida continuou acirrada mas, na reta final, o Botafogo ratificou seu triunfo. Kailane avançou pela direita e, em um cruzamento, encontrou Kélen, que mandou para a rede aos 42 minutos do segundo tempo.
O Botafogo ratificou a terceira colocação na Taça Guanabara depois de nove rodadas. Além disto, a equipe derrubou a invencibilidade tricolor. As Guerreiras foram ultrapassadas pelo Flamengo, que goleou o Bangu por 4 a 0.
Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (10), quando disputarão a penúltima rodada da Taça Guanabara. Às 10h, o Fluminense encara o Flamengo, em jogo que vale a liderança, na Gávea. Já o Botafogo, às 15h, recebe o Pérolas Negras, no Caio Martins.