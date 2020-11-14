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futebol

Botafogo derrota Chape no Brasileiro sub-20 e chega à 5ª vitória seguida

Com gol de Marquinhos, equipe comandada por Ricardo Resende se assegura na zona de classificação para a próxima fase da competição...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 17:09

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:09

Crédito: Carlos Santana
O time sub-20 do Botafogo continua a sequência de resultados positivos. Mesmo sem Ênio, diagnosticado com Covid-19, a equipe comandada por Ricardo Resende derrotou a Chapecoense por 1 a 0 em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O gol foi marcado por Marquinhos.
Com o resultado, o Botafogo chegou a 20 pontos, está na 7ª posição e se colocou ainda mais na zona de classificação para a próxima fase do Brasileirão. Vale ressaltar que a primeira fase é disputada em pontos corridos em jogos de ida e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final.
A equipe do Botafogo volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Bangu, às 15h, pela semifinal da Taça Rio sub-20, o segundo turno do Campeonato Carioca da categoria.
No Campeonato Brasileiro, o compromisso seguinte será no próximo domingo contra o Goiás, às 15h, no CT Édimo Pinheiro. A Chapecoense, no mesmo dia e horário, enfrenta o Flamengo na Gávea.

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