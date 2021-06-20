Botafogo deposita fichas na vivência de jovens atletas para buscar inédita Copa do Brasil Sub-20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O sonho do Botafogo na busca pelo título da Copa do Brasil Sub-20 passará pelos pés de jogadores que conhecem a pressão de jogos decisivos. Neste domingo, às 15h, contra o Coritiba, o técnico Ricardo Resende contará com nomes como os atacantes Matheus Nascimento e Enio para o Alvinegro sair Raulino de Oliveira com o troféu. O jogo de ida, em Curitiba, teve empate em 1 a 1.

O atacante Enio é considerado uma das válvulas de escape do Alvinegro. O desejo é manter o pique para conduzir a equipe na rota do título.

- Procuro muito usar o que eu tenho de melhor, que é o drible, velocidade e a agilidade- e se esquivou de ser o responsável por levar Wendel a marcar o gol da equipe:

- Todos que estavam assistindo o jogo viram no momento do gol que nosso time teve muita paciência em circular a bola, até chegar aos meu pés no mano a mano, e a conclusão pro gol do Wendel foi lindo demais - completou.

O jogador, que completou 20 anos em março, detalhou como todos têm se esmerado para esta decisão.

- Trabalhamos com muita seriedade e foco. Sabemos da importância dessa partida e vamos lutar muito para conquistar esse título - disse.

Em seguida, projetou um confronto acirrado diante do Coxa.

- Será um jogo difícil e teremos que ter muita atenção. Nosso grupo está focado em fazer o melhor e vamos batalhar para trazer esse título para o Botafogo - declarou.

O técnico Ricardo Resende também não esconde o ânimo com o grupo que tem à sua disposição. O brio da equipe no jogo de ida foi destacado.

- O primeiro em Curitiba foi difícil, é uma equipe muito qualificada. Por méritos, eliminaram grandes equipes e nós conquistamos um bom resultado fora de casa. Claro, que o objetivo era buscar a vitória, mas sabemos que não seria simples ganhar lá. Os atletas tiveram uma boa capacidade de reação, já que saímos atrás no placar - declarou ao site oficial do Alvinegro.

O treinador ratificou que todos sabem o quanto a conquista da Copa do Brasil Sub-20 pode ser emblemática.