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Botafogo deixa nota de pesar para Paulo Stein, narrador do jogo do título carioca de 1989

Em nota oficial divulgado, Alvinegro recorda que jornalista, morto neste sábado aos 73 anos, foi 'a voz que marcou o grito de todo torcedor' no gol de Maurício...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 17:32
Crédito: Divulgação
A morte do jornalista Paulo Stein, aos 73 anos, por complicações de Covid-19, causou comoção também no Botafogo. Em nota oficial divulgada neste sábado, o Alvinegro deixou sua nota de pesar recordando que Stein narrou o gol do título do Campeonato Carioca de 1989.
"O título carioca de 89 é especial para todos os botafoguenses e foi eternizado no campo e também na voz. Quando Mauricio empurrou a bola para o fundo da rede do Flamengo a voz que marcou o grito de todo torcedor foi a de Paulo Stein, narrador da então Rede Manchete, que faleceu neste sábado, aos 73 anos, em decorrência de complicações pela Covid-19".
Em seguida, o Alvinegro prestou condolências aos familiares.
"Paulo Stein será cremado na tarde deste domingo, no Cemitério do Caju. O Botafogo lamenta a perda e presta solidariedade à família".

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