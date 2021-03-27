Botafogo deixa nota de pesar para Paulo Stein, narrador do jogo do título carioca de 1989

A morte do jornalista Paulo Stein, aos 73 anos, por complicações de Covid-19, causou comoção também no Botafogo. Em nota oficial divulgada neste sábado, o Alvinegro deixou sua nota de pesar recordando que Stein narrou o gol do título do Campeonato Carioca de 1989.

"O título carioca de 89 é especial para todos os botafoguenses e foi eternizado no campo e também na voz. Quando Mauricio empurrou a bola para o fundo da rede do Flamengo a voz que marcou o grito de todo torcedor foi a de Paulo Stein, narrador da então Rede Manchete, que faleceu neste sábado, aos 73 anos, em decorrência de complicações pela Covid-19".