Botafogo cria camisa com as listras tortas em homenagem a Garrincha

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Em comemoração ao aniversário de Garrincha, que faria 88 anos no dia 28 de outubro (a família considera o dia 18 de outubro como data de nascimento, mas há registros em cartório no dia 28), o Botafogo criou uma camisa com as listras tortas em homenagem ao ex-jogador. A peça é uma edição única, e o formato das linhas é inspirada na curvatura das pernas do maior ídolo da história do Alvinegro.> Enderson Moreira atualiza situação de Gatito no BotafogoA partir de novembro, os fãs torcedores e fãs do jogador poderão ver a camisa de perto no Museu do Maracanã. Ao site oficial do Botafogo Diretor de Negócios do Alvinegro, Lênin Franco, ressaltou que entornar as listras é uma forma do clube reverenciar Garrincha.

Em comemoração ao aniversário do maior ídolo do clube, que faria 88 anos no dia 28 de outubro (a família considera o dia 18 de outubro como data de nascimento, mas há registros em cartório no dia 28), o Alvinegro criou "A Camisa do Anjo Torto". Uma edição especial e única, com as listras tortas, inspiradas na curvatura das pernas do Mané.

Mas não era só isso que o tornava tão diferente dos demais. Dentro de campo, Garrincha era um verdadeiro acrobata. Uma máquina - torta - de entortar adversários. Ou, simplesmente, a alegria do povo. Principalmente, do povo brasileiro e botafoguense.

Agora, o anjo das pernas tortas recebe essa simbólica homenagem da camisa que tanto honrou. Pela primeira vez na história, as listras alvinegras se curvam diante da maior estrela que já a vestiu. Afinal, só mesmo Garrincha poderia modificar uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial."Garrincha é um patrimônio botafoguense e toda homenagem feita a ele é pouco, mas a ideia de entortar as listras da camisa tal qual suas pernas, é como se todo clube estivesse fazendo uma reverência a ele. Mané é o maior e um jogador único merece uma camisa única, ele que está eternizado em nossos corações, agora está eternizado nessa camisa.", diz Lênin Franco, Diretor de Negócios do Botafogo.