Botafogo contrata lateral campeão brasileiro com o Internacional para o sub-20

O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para o time sub-20. O Alvinegro fechou a contratação de Bernardo, lateral-direito de 20 anos que deixou o Internacional para fechar com o Glorioso. O nome do atleta foi publicado no BID na tarde desta segunda-feira.+ Botafogo: Kanu trabalhou em três períodos e mudou alimentação para poder jogar contra o Flamengo

Desta forma, o defensor já está regularizado para entrar em campo pelo Alvinegro. Bernardo chega de forma definitiva ao Alvinegro e com contrato até novembro, podendo ser renovado por mais uma temporada.

Bernardo foi campeão do Brasileirão e da Supercopa sub-20 pelo Internacional no ano passado. O lateral-direito fez 30 jogos pela equipe gaúcha em 2021.

O defensor, inclusive, foi titular do Colorado na Taça Libertadores sub-20 nesta temporada. Ele é mais um reforço do Glorioso para a equipe de base.