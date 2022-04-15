Botafogo contrata executivo com passagens por Atlético-MG e Flamengo para ser o CPO da SAF

Após uma janela agitada no mercado do bola, o Botafogo continua trazendo reforços para o fora de campo. O Alvinegro contratou, nesta semana, Diego Mello. O executivo chega para ser Chief Project Officer (CPO) - em tradução livre, um responsável por organizar projetos e operações - da SAF.
Diego estava no Atlético-MG, clube que ficou nos últimos onze meses. Antes, passou pelo Flamengo, onde ficou quase três anos.
O executivo chega para somar na organização da SAF e vai trabalhar "ao lado" de Jorge Braga na equipe que toma conta da parte fora de campo do clube-empresa do Glorioso.
Ele será responsável por cuidar e organizar dos recursos dos projetos envolvidos do clube.