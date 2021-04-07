Botafogo contrata centroavante Lucas Goiano para o sub-20: 'Sonho realizado'

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O centroavante Lucas Goiano é o novo reforço do Botafogo para a categoria sub-20. Aos 18 anos, ele assinou, nesta terça-feira, contrato até dezembro de 2022. Natural de Goiânia-GO, Lucas se destacou no Vila Nova-GO, onde atuava desde os 13 anos, e agora reforça o Glorioso. O atleta considerou um sonho realizado e comentou sobre as primeiras impressões no clube.

- É uma emoção muito grande poder representar as cores do Botafogo e espero honrar a camisa como ela deve ser honrada. Estou muito motivado, é um sonho realizado. Temos competições boas neste ano para disputar, com adversários qualificados e de um nível alto, mas já deu para ver que nosso grupo é muito forte e vamos fazer um grande ano – afirmou.

Lucas Goiano foi o destaque do Vila Nova na temporada 2019, quando marcou 21 gols em 31 jogos pela categoria sub-17. No ano passado, foi o atleta mais jovem do Vila Nova na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas com o início da pandemia por conta do Covid-19 o calendário do clube goiano ficou reduzido nas categorias de base. Animado com o novo projeto, o centroavante explicou suas principais características para a torcida alvinegra.- Sou um centroavante de muita mobilidade. Não fico apenas fixo na área, gosto de sair para ajudar na construção, achar passes e ajudar pelos lados. Dentro da área busco me posicionar da melhor forma possível e treino muita finalização. Espero trabalhar forte e me dedicar ao máximo para ajudar o Botafogo da melhor forma – comentou.