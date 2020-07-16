Botafogo consegue efeito suspensivo em penhora de atrasos salariais

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo conseguiu uma vitória nos bastidores judiciais. Após a Justiça do Trabalho determinar que o Botafogo deveria pagar R$ 2,5 milhões em multas por salários atrasados no começo da semana, o departamento jurídico do clube recorreu e conseguiu um efeito suspensivo nesta quinta-feira, suspendendo a penhora.

Desta forma, o Botafogo não é mais obrigado a repassar o dinheiro. O Ministério Público do Trabalho, que moveu a ação original, tem dez dias para se manifestar novamente.

Em 2013, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação que obrigava o Botafogo a ter salários pagos corretamente. Cada dia de atraso resultaria em uma multa de R$ 5 mil por dia.