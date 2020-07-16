Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo consegue efeito suspensivo em penhora de atrasos salariais

Ministério do Trabalho havia alegado cinco meses de vencimentos atrasados e Justiça tinha colocado multa de R$ 2,5 milhões; clube recorreu e conseguiu reverter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 20:56

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 20:56

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo conseguiu uma vitória nos bastidores judiciais. Após a Justiça do Trabalho determinar que o Botafogo deveria pagar R$ 2,5 milhões em multas por salários atrasados no começo da semana, o departamento jurídico do clube recorreu e conseguiu um efeito suspensivo nesta quinta-feira, suspendendo a penhora.
Desta forma, o Botafogo não é mais obrigado a repassar o dinheiro. O Ministério Público do Trabalho, que moveu a ação original, tem dez dias para se manifestar novamente.
Em 2013, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação que obrigava o Botafogo a ter salários pagos corretamente. Cada dia de atraso resultaria em uma multa de R$ 5 mil por dia.
O Botafogo convive com a realidade de salários atrasados desde o ano passado - até hoje está assim: o clube deve 88% de abril, maio e junho aos funcionários. A procuradoria do MPT entendeu que o clube não cumpriu com a ação de sete anos atrás, solicitando a penhora e bloqueio de verbas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados