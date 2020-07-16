Botafogo consegue efeito suspensivo em penhora de atrasos salariais

O Botafogo conseguiu uma vitória nos bastidores judiciais. Após a Justiça do Trabalho determinar que o Botafogo deveria pagar R$ 2,5 milhões em multas por salários atrasados no começo da semana, o departamento jurídico do clube recorreu e conseguiu um efeito suspensivo nesta quinta-feira, suspendendo a penhora.
Desta forma, o Botafogo não é mais obrigado a repassar o dinheiro. O Ministério Público do Trabalho, que moveu a ação original, tem dez dias para se manifestar novamente.
Em 2013, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação que obrigava o Botafogo a ter salários pagos corretamente. Cada dia de atraso resultaria em uma multa de R$ 5 mil por dia.
O Botafogo convive com a realidade de salários atrasados desde o ano passado - até hoje está assim: o clube deve 88% de abril, maio e junho aos funcionários. A procuradoria do MPT entendeu que o clube não cumpriu com a ação de sete anos atrás, solicitando a penhora e bloqueio de verbas.