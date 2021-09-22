Botafogo consegue centralização de dívidas cíveis e tem penhoras suspensas

A decisão foi publicada nesta quarta-feira. O Botafogo irá apresentar um Plano de Credores e vai destinar 20% de toda a sua renda para o pagamento dessas dívidas nos próximos seis anos. Dessa forma, a tendência é que todos os credores recebam, em algum momento, o dinheiro que o clube deve.– Me dirijo à torcida gloriosa com muita satisfação. Demos um passo importantíssimo na equalização das dívidas do Botafogo. O Botafogo entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo a centralização do pagamento de dívidas e a suspensão das penhoras de todas as dívidas cíveis. Foi aprovado e isso é um passo importantíssimo para aumentar a gestão do clube, a ordenação do nosso dia a dia. Estamos a passos firmes, calculados e seguros para resolver a dívida do Botafogo - comemorou Jorge Braga, CEO do Alvinegro, em entrevista à "BotafogoTV".