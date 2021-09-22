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futebol

Botafogo consegue centralização de dívidas cíveis e tem penhoras suspensas

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atende pedido do Alvinegro, e clube tem dívidas cíveis suspensas; clube vai destinar r 20% da receita mensal para o pagamento de créditos...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 20:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo teve uma importante vitória fora de campo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido feito pelo clube na última semana e centralizou todas as dívidas cíveis do Alvinegro, suspendendo todas as execuções cíveis - conhecidas como penhoras.
+ Botafogo foca reconstrução na base e em melhorias para o setor: 'É mais rentável desenvolver do que comprar'
A decisão foi publicada nesta quarta-feira. O Botafogo irá apresentar um Plano de Credores e vai destinar 20% de toda a sua renda para o pagamento dessas dívidas nos próximos seis anos. Dessa forma, a tendência é que todos os credores recebam, em algum momento, o dinheiro que o clube deve.– Me dirijo à torcida gloriosa com muita satisfação. Demos um passo importantíssimo na equalização das dívidas do Botafogo. O Botafogo entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo a centralização do pagamento de dívidas e a suspensão das penhoras de todas as dívidas cíveis. Foi aprovado e isso é um passo importantíssimo para aumentar a gestão do clube, a ordenação do nosso dia a dia. Estamos a passos firmes, calculados e seguros para resolver a dívida do Botafogo - comemorou Jorge Braga, CEO do Alvinegro, em entrevista à "BotafogoTV".
O clube se baseou na "Lei do Clube-Empresa" para conseguir essa aprovação. Agora, os credores do Botafogo serão organizados em uma espécie de "fila", ao invés de todo o valor ser cobrado de uma vez só, como em uma execução de quase R$ 50 milhões no mês passado.

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