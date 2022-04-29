Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo conclui obras e libera mais ingressos à torcida para jogo contra o Juventude
futebol

Botafogo conclui obras e libera mais ingressos à torcida para jogo contra o Juventude

Botafogo termina de colocar cadeiras no setor Oeste Superior B e libera mais 1650 entradas para a torcida na partida deste domingo pelo Brasileirão...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 19:08
Se não conseguiu liberar o Setor Sul, o Botafogo fez um esforço para colocar mais lugares disponíveis aos torcedores contra o Juventude, neste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão. O clube informou na noite desta sexta-feira que finalizou as obras no Setor Oeste Superior B do Estádio Nilton Santos. Desta forma, mais 1.650 assentos estão à venda.+ Em áudio, Montenegro elogia ações de John Textor no Botafogo: 'Está chovendo dinheiro'
Essa ala do estádio estava fechada desde o começo da pandemia por estar sem a quantidade certa de cadeiras. Diante da lotação precoce de ingressos e o interesse da torcida em ter ainda mais lugares, o clube acelerou o processo de obras no local para oferecer mais um espaço ao torcedor.
Agora, carga total para a torcida do Botafogo se aproxima de 38 mil lugares. Apenas o Setor Sul é destinado aos torcedores do Juventude. Nas redes sociais, o Glorioso convocou os botafoguenses para a partida. Os ingressos para o Oeste Superior B custam R$ 60.
A expectativa da diretoria do Alvinegro é que o público chegue perto dos 40 mil expectadores. Haverá atrações como roda de samba, promoção de samba e shows infantis.
Crédito: EstádioNiltonSantos(Foto:Staffimages/CONMEBOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados