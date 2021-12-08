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Botafogo conclui compra de Rikelmi, que fica no clube até 2024, junto ao Juventus-SP

Alvinegro adquire atacante junto ao Juventus-SP de forma definitiva; pagamento será feito em parcelas e Glorioso tem 50% dos direitos econômicos do jogador...
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Publicado em 

07 dez 2021 às 21:29

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 21:29

As renovações são a prioridade para o Botafogo nesse fim de ano, mas não apenas o que diz respeito ao time profissional. O Alvinegro concluiu, nesta terça-feira, o novo contrato de Rikelmi. O atacante de 20 anos foi adquirido junto ao Juventus-SP e assinou até dezembro de 2024. + Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo
Inicialmente, Rikelmi estava emprestado ao Alvinegro até o fim de novembro. Era um desejo do Glorioso de continuar com o atleta e as negociações estavam acontecendo há algumas semanas. O Alvinegro exerceu a opção de compra de R$ 300 mil, que será paga em várias pequenas parcelas durante o ano. O clube de General Severiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta.
A tendência é que o atacante faça parte do elenco profissional na pré-temporada comandada por Enderson Moreira, assim como Juninho, outro destaque do time sub-20 na temporada.
Na temporada, Rikelmi fez quatro gols e deu duas assistências em 45 partidas disputadas. Baixinho, se destaca pelas jogadas de velocidade e dribles no lado do campo. O novo contrato do jogador já está registrado na CBF.O Botafogo também olha com carinho para as situações de Vitinho e Vitor Marinho, jogadores que deixaram o clube e retornaram ao Resende, clube que pertencem, após o fim do período de empréstimo. A compra da dupla está praticamente atrelada a uma possível venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza.
Crédito: RikelmiemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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