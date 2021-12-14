Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo completa uma semana com salário de novembro e 13º atrasados com jogadores e funcionários
futebol

Botafogo completa uma semana com salário de novembro e 13º atrasados com jogadores e funcionários

Diretoria do Alvinegro ainda não quitou compromissos financeiros do fim de ano; clube segue em contato com o Sindeclubes na busca do desbloqueio de verbas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 05:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 05:00

Se o grande sonho para reforçar o time em 2022 é Elkeson, a realidade que bate à porta do Botafogo no presente traz um panorama bem diferente. O clube completa nesta terça-feira uma semana de salários atrasados com jogadores e funcionários. Os vencimentos de novembro e o 13º ainda não foram quitados.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
O pagamento deveria ter sido feito na terça-feira passado, quinto dia útil do mês - data de praxe que a diretoria honra os compromissos. Até agora, contudo, a questão não foi resolvida.
Vale lembrar que o Botafogo possui uma "ajuda" do Sindeclubes, que auxilia o clube a partir do desbloqueio de verbas penhoras e/ou presas na Justiça para quitar os vencimentos de quem ganha até 60 salários mínimos - pouco menos de R$ 70 mil.
A questão é que, dessa vez, nem mesmo jogadores e funcionários que estão abaixo desse valor receberam. O clube continua em contato com o Sindeclubes na busca do dinheiro e desbloqueio de verbas - que, se liberadas, entrariam diretamente na conta dos colaboradores.
Fora de campo, a diretoria também busca resolver questões que dizem respeito à montagem do elenco para a temporada 2022. O clube tem seguidas negociações de renovações de jogadores que se destacaram no ano em andamento.
Crédito: EstádioNiltonSantos,doBotafogo(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados