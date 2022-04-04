Botafogo começa semana decisiva para estreia na Série A

Os campeonatos estaduais chegaram ao fim e agora começará o Campeonato Brasileiro de 2022. Esta semana será decisiva para últimos ajustes na preparação do Botafogo, uma vez que no próximo domingo (10), o alvinegro carioca enfrenta o Corinthians pela primeira rodada do Brasileirão, às 16h, no Nilton Santos. A partida será marcada pela primeira vez do técnico Luís Castro na beira do campo no comando do Botafogo. E quais são as dificuldades do alvinegro nesta temporada? O LANCE! aponta os maiores desafios do time carioca abaixo. Pouco tempo de preparaçãoLuís Castro chegou ao Brasil no dia 27 de março e viu a eliminação do clube para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Logo após, o treinador iniciou o trabalho, visando a preparação para o início do Campeonato Brasileiro.

No total foram 14 dias de treinamentos, que são insuficientes para a implementar e assimilar uma nova metodologia. Neste sábado (02), o Glorioso venceu o Volta Redonda em um jogo treino e, apesar da vitória, o esboço do time titular ainda não possuem o entrosamento ideal.

Porém, é notório que o Alvinegro já começa a ter uma nova identidade. Um time mais ofensivo, com rápida troca de passes, movimentação, compactação e forte pressão na saída de bola do adversário e quando perde a bola.Quantidade de partidas e calendário apertadoNeste ano o calendário do futebol brasileiro será mais pesado, em razão da mudança na data da Copa do Mundo no Qatar. O Brasileirão terminará praticamente um mês antes do que normalmente acaba. Grande parte das semanas terão de dois a três jogos e, isso, sem contar com a Copa do Brasil.

Assim, comissão do treinador Luís Castro e todos os departamentos envolvidos necessitarão preparar adequadamente os seus atletas para aguentarem o cruel calendário.

O assunto também foi alvo de críticas por parte de John Textor. O empresário declarou em entrevista ao jornal 'O Globo' que a quantidade de jogos no Brasil não é certa para a saúde e que as pessoas tem que ter sanidade.

- O Brasil tem muitos jogos. Ouvi alguém me dizer que o Palmeiras jogou 88 partidas, isso não pode acontecer. Não é certo para a saúde. As pessoas têm que ter um pouco de sanidade aqui embaixo - afirmou Textor

Paciência do torcedorO torcedor está confiante e esperançoso com o Novo Botafogo que está surgindo, graças ao empresário John Textor. No entanto, é sabido que no Brasil os resultados vitoriosos são mais importantes.

Os botafoguenses têm a chance de contribuir para o início desta mudança de mentalidade no país. Afinal, nos países onde contam com as melhores ligas, o trabalho em si é tem mais importância no futebol do que o resultado.

Confira os jogos do Botafogo no mês de abril:​1ª rodada: 10 de abril - Botafogo x Corinthians (às 16h no Nilton Santos)2ª rodada: 17 de abril - Ceará x Botafogo (às 19h no Castelão)3ª rodada: 24 de abril - Atlético-GO x Botafogo (às 19h no Antônio Accioly)