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futebol

Botafogo: com virose, Romildo vira dúvida para enfrentar o Vasco

Meio-campista apresentou quadro viral, não treinou e não deve jogar clássico pela Série B...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 16:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um desfalque para enfrentar o Vasco. Romildo, com virose, está praticamente descartado para o clássico com o Cruz-Maltino, neste sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.
Confira a classificação da Série BO meio-campista não treinou nesta sexta-feira e, por conta do quadro, foi liberado da partida. O clube e o Departamento Médico acompanham a situação do atleta para saber se o quadro pode indicar uma situação de Covid-19.
Vale ressaltar que o jogador participou normalmente da atividade do Alvinegro na última quinta-feira, realizada no Estádio Nilton Santos, mas acordou mal nesta sexta-feira.
Se confirmado, Enderson Moreira não contará com o camisa 21 para o clássico. Vale ressaltar que ele marcou o gol da vitória no jogo diante do Confiança, no último sábado.
Contra o CSA, na última terça-feira, contudo, a dupla de volantes foi formada por Barreto e Pedro Castro, que voltava de suspensão. Romildo entrou no decorrer da partida.

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