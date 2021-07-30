Botafogo: com virose, Romildo vira dúvida para enfrentar o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter um desfalque para enfrentar o Vasco. Romildo, com virose, está praticamente descartado para o clássico com o Cruz-Maltino, neste sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.

Confira a classificação da Série BO meio-campista não treinou nesta sexta-feira e, por conta do quadro, foi liberado da partida. O clube e o Departamento Médico acompanham a situação do atleta para saber se o quadro pode indicar uma situação de Covid-19.

Vale ressaltar que o jogador participou normalmente da atividade do Alvinegro na última quinta-feira, realizada no Estádio Nilton Santos, mas acordou mal nesta sexta-feira.

Se confirmado, Enderson Moreira não contará com o camisa 21 para o clássico. Vale ressaltar que ele marcou o gol da vitória no jogo diante do Confiança, no último sábado.