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Botafogo: com futuro indefinido, Rafael Navarro vira o jogador com mais participações em gols na Série B

Atacante se torna o atleta com mais envolvimento direto na segunda divisão do Brasileirão; camisa 99, com interesse do exterior, pode deixar o clube nesta semana...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gol na Série B tem sido sinônimo de Rafael Navarro. Por mais que não seja o artilheiro da competição, o atacante do Botafogo é o jogador com mais envolvimentos diretos que resultaram em bolas na rede na segunda divisão do Brasileirão, com 12 no total.
+ Análise: Botafogo tinha tudo para dar um domingo de paz ao torcedor, mas ainda traz ponta de desconfiança
O camisa 99 tem seis gols e seis assistências na competição. Ele é o maior garçom do torneio e vice-artilheiro do Alvinegro, atrás apenas de Chay, que tem 8 bolas na rede.
Régis, do Guarani, também tem 12 participações diretas em gol e divide o posto na liderança com Rafael Navarro. O atacante do Botafogo, portanto, aparece em um lugar de destaque na competição. Na vitória sobre o Vila Nova, no último domingo, ele marcou um dos gols.E O FUTURO?​A partida no Estádio Nilton Santos, contudo, pode ter marcado a despedida de Rafael Navarro do Botafogo. O atacante, que tem contrato com o Alvinegro até dezembro e passa por problemas na renovação, convive com um interesse do Anderlecht-BEL.
Tudo indica que a observação da equipe europeia deve se intensificar durante a semana. O clube belga acenou com uma proposta oficial ao Botafogo para levar o camisa 99 ainda na atual janela de transferências, que fecha no dia 31 de agosto. Caso o Alvinegro aceite, Navarro deixaria o clube de forma imediata.
+ Veja a tabela da Série B
Os valores envolvendo o Anderlecht agradam ao jogador. O Botafogo, agora, terá que decidir se libera o camisa 99 na atual janela e ainda garante dinheiro aos cofres ou se arrisca, segura o atleta até o fim do ano e tenta reverter a atual situação para que ele assine uma renovação.
A questão é que, caso o Glorioso opte pela primeira opção, Rafael Navarro pode estar vivendo os últimos dias como jogador do clube de General Severiano.

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