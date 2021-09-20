Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights

O Estádio Nilton Santos é um dos principais ativos do Botafogo, mas o local não vem rendendo lucro para o clube há anos. O Alvinegro, inclusive, possui uma dívida com a empresa que toca a concessão do local. O cenário gera dificuldade para criar novas alternativas à arena.

– Temos a dívida muito grande e a concessão, trabalhamos para resolver as duas coisas. Estamos discutindo com a Prefeitura alternativas de mudar o escopo do estádio para que não seja focado só em futebol, mas que possa receber shows, ter restaurantes, escolas, mudar a destinação original dele e atrair investimento. Temos parceiros interessados, mas preciso de mais tempo de concessão e equacionar a dívida para viabilizar isso. Não adianta o cara investir e largar de menos R$ 50 milhões, preciso garantir que ele não vai ficar com as dívidas do estádio. A gente tem trabalhado nisso desde que eu cheguei, está bem encaminhado, não vou prometer nada porque não gosto disso, mas entendemos que o Nilton Santos tem muita oportunidade para a região, futebol e Botafogo - completou.