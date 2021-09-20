Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights
futebol

Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights

Ao LANCE!, Jorge Braga afirmou que companhias estão observando situação do estádio, mas clube tem pouco tempo de concessão e dívida milionária...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 18:47

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:47

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Estádio Nilton Santos é um dos principais ativos do Botafogo, mas o local não vem rendendo lucro para o clube há anos. O Alvinegro, inclusive, possui uma dívida com a empresa que toca a concessão do local. O cenário gera dificuldade para criar novas alternativas à arena.
+ Metas, números, troca e exigência: CEO Jorge Braga completa seis meses no Botafogo
– Temos a dívida muito grande e a concessão, trabalhamos para resolver as duas coisas. Estamos discutindo com a Prefeitura alternativas de mudar o escopo do estádio para que não seja focado só em futebol, mas que possa receber shows, ter restaurantes, escolas, mudar a destinação original dele e atrair investimento. Temos parceiros interessados, mas preciso de mais tempo de concessão e equacionar a dívida para viabilizar isso. Não adianta o cara investir e largar de menos R$ 50 milhões, preciso garantir que ele não vai ficar com as dívidas do estádio. A gente tem trabalhado nisso desde que eu cheguei, está bem encaminhado, não vou prometer nada porque não gosto disso, mas entendemos que o Nilton Santos tem muita oportunidade para a região, futebol e Botafogo - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados