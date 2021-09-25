Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo chega a 'número mágico' para acesso à Série A se mantiver o mesmo aproveitamento em casa
futebol

Botafogo chega a 'número mágico' para acesso à Série A se mantiver o mesmo aproveitamento em casa

Desempenho do Alvinegro atuando nos próprios domínios na atual Série B do Brasileirão chega perto dos 90%; só esse desempenho seria suficiente para alcançar a ascensão...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Estádio Nilton Santos tem sido uma das principais armas do Botafogo nesta Série B do Brasileirão. O Alvinegro é o melhor mandante da competição e tem números impressionantes atuando nos próprios domínios: atualmente, o time conta com 86,1% de aproveitamento em casa.
+ Guilherme Santos rescinde contrato e não é mais jogador do Botafogo
Este desempenho, por si só, seria suficiente para o Botafogo alcançar a "pontuação mágica" para terminar entre os quatro primeiros colocados e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.
O Alvinegro somaria 18 pontos nos sete jogos restantes em casa se mantiver o mesmo aproveitamento que possui atualmente. Caso isso se confirme, o clube de General Severiano chegaria a 62 pontos totais na classificação - número que foi suficiente para que equipes subissem nos últimos três anos.Nessa situação hipotética, a campanha do Botafogo nos próximos sete jogos no Estádio Nilton Santos seria, necessariamente, de seis vitórias e uma derrota. Até aqui, a única equipe que superou o Alvinegro no Estádio Nilton Santos foi o Goiás, na 13ª rodada.
Isso seria levando em conta apenas os jogos dentro de casa, vale ressaltar. O Botafogo ainda tem os compromissos fora do Rio de Janeiro para alcançar o objetivo de retornar à Série A. A equipe sabe, contudo, que possui uma força atuando no Estádio Nilton Santos.
Diante do Sampaio Corrêa, no próximo domingo, a partida no local deve ficar ainda mais especial: a partida marcará o retorno do público após 18 meses de afastamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados