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futebol

Botafogo chega a acordo e rescinde o contrato de Luiz Fernando

Fora dos planos de Luís Castro, atacante e clube chegam a acordo mútuo e camisa 19 deixa o Botafogo após quatro anos...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 11:29

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 11:29
Luiz Fernando não é mais jogador do Botafogo. O clube anunciou que chegou a um acordo com o jogador, que terá o contrato rescindido. O camisa 19 se despedirá do Alvinegro neste sábado, último dia do vínculo.+ Meio-campo qualificado e problemas na bola área: como o Corinthians chega para enfrentar o Botafogo
O atacante não estava nos planos de Luís Castro e, com um dos maiores salários do elenco, está de saída. Luiz Fernando voltou ao Botafogo em 2022 após passar um ano e meio no Grêmio por empréstimo, mas não foi bem, tendo feito um Carioca sem graça.
+ Veja a tabela do Brasileirão
O contrato do atacante com o Glorioso era até o fim do ano, mas as partes resolveram adiantar o fim do vínculo visando um cenário melhor para todos os envolvidos. O Atlético-GO tem interesse na contratação do atleta.
Luiz Fernando chegou ao Botafogo em 2018 justamente após ter se destacado no Dragão, mas nunca se confirmou no Dragão. Apesar de ter tido bons momentos na primeira temporada no Glorioso, foi irregular nos anos seguintes. Pelo clube, foram 132 jogos e 12 gols marcados.
Crédito: LuizFernandoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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