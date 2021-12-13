Botafogo chega a acordo com Nova Iguaçu e encaminha permanência de Lucas Mezenga

Sem ter como fazer grandes investimentos no mercado, o Botafogo tenta manter os ativos do atual elenco. A bola da vez é Lucas Mezenga: o Alvinegro chegou a um acordo com o Nova Iguaçu e encaminhou a compra do zagueiro de 20 anos, que deve assinar um contrato definitivo com o Glorioso.+ Botafogo sonha com Elkeson para 2022 e tem conversas iniciais com staff do atacante, livre no mercado

Antes, o defensor estava emprestado ao Alvinegro pela equipe baixada. Pelo contrato, o time de General Severiano tinha uma opção de R$ 400 mil que poderia ser exercida para ele ficar - algo que o Botafogo vai fazer, de forma parcelada durante o ano.

Lucas Mezenga chegou no Botafogo em junho para, inicialmente, compor o time sub-20. Com seguidas lesões de atletas da equipe profissional, acabou subindo rapidamente e não comprometeu nas partidas que fezna Série B do Brasileirão.

Um chato episódio, porém, marcou a passagem do jogador: em setembro, Mezenga para rescindir com o Botafogo junto à Justiça porque tinha uma proposta do Emirates Club em mãos. Alegando atrasos no FGTS, o zagueiro foi derrotado e não logrou êxito.

O clube, porém, garante que isso são águas passadas. Inicialmente, Mezenga treinou de forma separada do elenco, mas voltou a ser relacionado por Enderson Moreira na reta final da Série B do Brasileirão.