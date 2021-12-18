Botafogo busca substituto para Chay e quer reforço no meio-campo

Uma das prioridades da diretoria do Botafogo para 2022 é reforçar o elenco visando os compromissos da temporada. Um dos itens na 'lista' passa por encontrar um substituto imediato para Chay, jogador que sofreu com dores durante todo o ano e, inclusive, passou por uma cirurgia no joelho para corrigir problemas no local.+ Ao L!, Chay elogia diretoria do Botafogo e destaca trabalho de Enderson: 'Tem todos os méritos'

Um meio-campista para ser, ao mesmo tempo, a opção direta ao camisa 14 e também atuar em uma linha mais recuada do setor é um dos alvos do clube de General Severiano no mercado da bola.

Chico, do Juventude, e Matheus Vargas, do Fortaleza, são dois nomes no radar. O primeiro passou por uma sondagem e é analisado. O segundo chegou a ter negociações em andamento, mas recebeu uma proposta de renovação e deve ficar no Leão do Pici.

+ Tem lesão? Entenda por que Chay, do Botafogo, vai fazer uma cirurgia no joelho visando 2022Luiz Henrique, que jogou por empréstimo junto ao Fortaleza na reta final da Série B do Brasileirão, poderia fazer essa função, mas não teve atuações que encheram os olhos da cúpula alvinegra e muito provavelmente não fica no clube na temporada 2021.

Uma 'opção caseira' passa por Juninho, um dos destaques da equipe sub-20 na temporada. O meio-campista fará a pré-temporada com o time profissional e é justamente um jogador que atua na faixa mais avançada do meio.

Achar alguém para ser uma opção direta para Chay, um jogador que precisou passar por um procedimento para aliviar as dores no joelho, aparece como uma das prioridades justamente para dar mais opções a Enderson Moreira.