Botafogo bate São José-RS nos pênaltis e garante vaga à terceira fase da Copinha

Classificado! O Botafogo bateu o São José-RS nos pênaltis pela segunda fase da Copinha e garantiu a vaga à próxima fase eliminatória da competição. No tempo regulamentar, o jogo terminou em 0 a 0. Nas penalidades, Ruan e Petty tiveram duas cobranças paradas na trave e a equipe gaúcha foi eliminada.O São José-RS começou bem na partida, chegando com objetividade e perigo à meta alvinegra. O Botafogo, por sua vez, encontrou dificuldades para construir as jogadas pela situação do gramado e pela forte marcação da equipe gaúcha, tendo que se defender das jogadas do adversário.

Já na segunda etapa, o São José-RS não conseguiu manter o mesmo ritmo. Foi a vez do Botafogo ser superior em campo. O time comandado por Ricardo Resende buscou o ataque e criou grandes oportunidades de gol, que foram paradas pelas boas defesas do goleiro Arthur. Assim, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Jefinho desperdiçou para o Botafogo. Porém, Ruan e Petty desperdiçaram para o São-José-RS, com ambas cobranças na trave. A disputa terminou em 9 a 8 a favor do Alvinegro.

Com a classificação, o Botafogo vai enfrentar o Taubaté na terceira fase da Copinha, em busca da vaga às oitavas de finais. As equipes já duelaram pela fase de grupos da competição e, na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0.