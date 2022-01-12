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Botafogo bate São José-RS nos pênaltis e garante vaga à terceira fase da Copinha

Jogo no tempo normal terminou em 0 a 0; nos pênaltis, a equipe gaúcha desperdiçou duas cobranças na trave e foi eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
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LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 13:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:29

Classificado! O Botafogo bateu o São José-RS nos pênaltis pela segunda fase da Copinha e garantiu a vaga à próxima fase eliminatória da competição. No tempo regulamentar, o jogo terminou em 0 a 0. Nas penalidades, Ruan e Petty tiveram duas cobranças paradas na trave e a equipe gaúcha foi eliminada.O São José-RS começou bem na partida, chegando com objetividade e perigo à meta alvinegra. O Botafogo, por sua vez, encontrou dificuldades para construir as jogadas pela situação do gramado e pela forte marcação da equipe gaúcha, tendo que se defender das jogadas do adversário.
Já na segunda etapa, o São José-RS não conseguiu manter o mesmo ritmo. Foi a vez do Botafogo ser superior em campo. O time comandado por Ricardo Resende buscou o ataque e criou grandes oportunidades de gol, que foram paradas pelas boas defesas do goleiro Arthur. Assim, a decisão foi para os pênaltis.
Nas penalidades, Jefinho desperdiçou para o Botafogo. Porém, Ruan e Petty desperdiçaram para o São-José-RS, com ambas cobranças na trave. A disputa terminou em 9 a 8 a favor do Alvinegro.
Com a classificação, o Botafogo vai enfrentar o Taubaté na terceira fase da Copinha, em busca da vaga às oitavas de finais. As equipes já duelaram pela fase de grupos da competição e, na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0.
Crédito: BotafogoestáclassificadoàterceirafasedaCopinha(Foto:Divulgação/Botafogo

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