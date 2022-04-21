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Botafogo: Barreto tem dor muscular na coxa direita; Victor Sá tem entorse no tornozelo

Volante foi substituído com sete minutos na vitória sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil; atacante sofreu pisão, mas não preocupa para a sequência do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 15:05

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:05

O Botafogo atualizou a situação médica de atletas que passaram por situações de encontros físicos mais intensos na vitória sobre o Ceilândia, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Enquanto Barreto tem situação mais complexa, Victor Sá já iniciou tratamento.+ Onipresente: Gustavo Sauer é o jogador com mais desarmes e dá assistência em estreia pelo Botafogo
O volante tem uma mialgia - nada mais que uma dor muscular "mais intensa" - no músculo posterior da coxa direita. O camisa 5 realizou tratamento ainda em Brasília e vai passar por exame de imagem neste sábado para ter noção da gravidade do problema.
Barreto foi substituído ainda com sete minutos no duelo no Estádio Mané Garrincha. O jogador levou a pior em uma disputa de bola e logo pediu para sair da partida, dando lugar para Tchê Tchê.
A situação de Victor Sá é mais tranquila. O camisa 29 levou um pisão na etapa complementar, até saiu do gramado para um rápido tratamento, mas terminou a partida. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito, começou tratamento e evolui bem.
O Botafogo volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO na Serrinha, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: BarretoévolantedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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