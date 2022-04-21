Botafogo: Barreto tem dor muscular na coxa direita; Victor Sá tem entorse no tornozelo

O Botafogo atualizou a situação médica de atletas que passaram por situações de encontros físicos mais intensos na vitória sobre o Ceilândia, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Enquanto Barreto tem situação mais complexa, Victor Sá já iniciou tratamento.+ Onipresente: Gustavo Sauer é o jogador com mais desarmes e dá assistência em estreia pelo Botafogo

O volante tem uma mialgia - nada mais que uma dor muscular "mais intensa" - no músculo posterior da coxa direita. O camisa 5 realizou tratamento ainda em Brasília e vai passar por exame de imagem neste sábado para ter noção da gravidade do problema.

Barreto foi substituído ainda com sete minutos no duelo no Estádio Mané Garrincha. O jogador levou a pior em uma disputa de bola e logo pediu para sair da partida, dando lugar para Tchê Tchê.

A situação de Victor Sá é mais tranquila. O camisa 29 levou um pisão na etapa complementar, até saiu do gramado para um rápido tratamento, mas terminou a partida. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito, começou tratamento e evolui bem.

O Botafogo volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO na Serrinha, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.