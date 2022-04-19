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Botafogo avança pela renovação do contrato de Kanu

Diretoria do Botafogo e estafe do jogador têm novas reuniões e conversas se desenrolam para novo contrato de, pelo menos, três temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 15:03

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:03

Todos os caminhos indicam que Kanu vai continuar no Botafogo. A diretoria do Alvinegro teve novas conversas com o estafe do zagueiro e as negociações pela renovação do jogador, que tem contrato acabando no fim de 2022, estão em estágio avançado. + Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo
Ainda faltam detalhes a serem resolvidos. Financeiramente, Botafogo e Kanu já acertaram uma base salarial - as luvas, contudo, não foram completamente definidas. O clube ofereceu três anos de contrato, mas os representantes do zagueiro pediram quatro.
São pequenos detalhes que devem ser passados por cima nas próximas conversas. As duas partes têm o desejo de continuar com o projeto e a expectativa é por um final feliz.
Kanu é cria das categorias de base do Botafogo e subiu ao time principal do Glorioso em 2018. Desde então, o defensor fez 117 jogos e marcou dois gols - todos na atual temporada.
Crédito: KanufoiocapitãodoBotafogonavitóriasobreoCeará(Foto:VítorSilva/Botafogo

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