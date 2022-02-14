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Botafogo avança na questão financeira com Luís Castro, e Textor tenta negociar multa com o Al Duhail

Botafogo e treinador português têm parte financeira avançada; missão agora é convencer time qatari de liberação imediata sem pagamento integral da multa rescisória...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:23
O Botafogo deu um importante passo na busca por um novo treinador. O clube de General Severiano tem acordo financeiro avançado com Luís Castro, que vê com bons olhos a mudança para o Brasil. A questão agora é se resolver com o Al Duhail, atual clube do português. + Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo
As conversas têm sido tocadas diretamente por John Textor e pessoas de confiança do norte-americano, que colocou o atual treinador do Al Duhail como "sonho de consumo" para o cargo. As negociações têm avançado e o empresário carrega uma expectativa positiva.
O comandante tem uma multa rescisória de pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões, na cotação atual). Como o contrato de Luís Castro com o Al Duhail vai até 30 de junho, John Textor tentará pagar uma quantia menor que essa, argumentando a data próxima do fim do vínculo.
A questão é que o time do Qatar, até aqui, não deu sinais de que vai liberá-lo por menos, já que conta com o treinador para a reta final da temporada. Apesar de ter situação difícil na Stars League - o Al Duhail é o 2º colocado, a sete pontos do líder do Al-Sadd, que tem dois jogos a menos -, a equipe ainda está viva na Copa do Emir.+ Pé na porta: em busca de melhores contratos, John Textor rompe com todos os patrocínios do Botafogo
Inclusive, o próximo jogo do Al Duhail é justamente pela competição. O time enfrentará o Al-Khor às 10h40 (de Brasília) nesta terça-feira pelas oitavas de final. Se avançar, a chance de continuar vivo no torneio pode minar ainda mais a chance de uma "liberação amigável" por parte do time estrangeiro.
Existe otimismo pelo lado do Botafogo. Luís Castro é o nome favorito de John Textor para o cargo por conta do trabalho de transição e conjunto que faz entre base e profissional. Apesar de ter sondado outros treinadores, o português apareceu como "Plano A".
Como o norte-americano está assumindo o Botafogo e tomando decisões estrategicas agora, pode ser que ele tome a decisão, caso o Al Duhail seja irredutível, de esperar o contrato do português acabar no Qatar ou tentar uma liberação em uma data ainda mais próximo do fim do vínculo - o intuito é tê-lo para o Brasileirão. Tudo será discutido nas próximas rodadas de negociações.
Crédito: LuísCastroéoalvodoBotafogo(Foto:EstrelaSilva/Lusa

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