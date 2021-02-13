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futebol

Botafogo avança em negociação e está perto de contar com Ronald

Atacante do Botafogo-SP, que estava na mira do Alvinegro desde o ano passado, é aguardado na próxima semana e pode se tornar o primeiro reforço para o ano de 2021...
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Publicado em 

13 fev 2021 às 20:10

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 20:10

Crédito: Diretoria alvinegra tentou contar com Ronald em 2020, mas clube de Ribeirão Preto não quis liberar (José Bazzo/Agência Botafogo
O Botafogo pode anunciar em breve seu primeiro reforço projetando a temporada de 2021. De acordo com o "Canal do TF", trata-se do atacante Ronald, que estava no Botafogo-SP. O Alvinegro chegou a um acordo com a equipe de Ribeirão Preto para ceder parte dos direitos econômicos com o intuito de que o jogador de 24 anos desembarque em breve no Rio de Janeiro.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
A tendência é que Ronald viaje nos próximos dias para ser submetido a uma bateria de exames. Caso seja aprovado, ele assinará contrato com o Botafogo. O jovem estava apalavrado com o Alvinegro, mas as diretorias dos dois clubes tiveram de chegar a um acordo para que o antigo vínculo (que iria até a maio) chegasse ao fim.
Ronald chegou a ficar na mira do Alvinegro em outubro de 2020, para ser mais um jogador de velocidade. Contudo, o Botinha não aceitou o acordo.
Com o atacante, o Botafogo deve iniciar sua lista de mudanças para a temporada na qual disputará a Série B. Um reforço que pode acertar sua volta é o zagueiro Joel Carli.

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