Botafogo: Autuori ainda não garante retorno de lesionados contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Paulo Autuori ainda não sabe se poderá contar com força "máxima" para o confronto contra o Vasco, na próxima quarta-feira, em São Januário, às 21h30, pela quarta fase da Copa do Brasil. O treinador afirmou que não pode passar um prognóstico preciso sobre as situações de Bruno Nazário, Luís Henrique e Pedro Raul.

Neste domingo, após o empate sem gols contra o Santos, Autuori afirmou que a presença dos três no clássico vai depender da resposta do trio às atividades colocadas na reapresentação, marcada para esta segunda-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

- Eu conto sempre com eles, outra coisa é eles poderem. Seria leviano da minha parte qualquer perspectiva que eu desse aqui. Vamos ver como eles vão reagir. Prefiro aguardar amanhã e ver como eles vão se reapresentar. Certamente darão continuidade ao tratamento, mas vamos se poderão treinar.