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Botafogo: Autuori ainda não garante retorno de lesionados contra o Vasco

Treinador do Alvinegro afirmou que situações de Bruno Nazário, Luís Henrique e Pedro Raul vão depender da reapresentação, marcada para esta segunda-feira...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 21:47

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 21:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Paulo Autuori ainda não sabe se poderá contar com força "máxima" para o confronto contra o Vasco, na próxima quarta-feira, em São Januário, às 21h30, pela quarta fase da Copa do Brasil. O treinador afirmou que não pode passar um prognóstico preciso sobre as situações de Bruno Nazário, Luís Henrique e Pedro Raul.
Neste domingo, após o empate sem gols contra o Santos, Autuori afirmou que a presença dos três no clássico vai depender da resposta do trio às atividades colocadas na reapresentação, marcada para esta segunda-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
- Eu conto sempre com eles, outra coisa é eles poderem. Seria leviano da minha parte qualquer perspectiva que eu desse aqui. Vamos ver como eles vão reagir. Prefiro aguardar amanhã e ver como eles vão se reapresentar. Certamente darão continuidade ao tratamento, mas vamos se poderão treinar.
Bruno Nazário foi poupado contra o Santos por desgaste na coxa. Pedro Raul também sente dores na coxa. Luís Henrique, por sua vez, tem um problema mais grave de pubalgia.

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