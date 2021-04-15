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futebol

Botafogo atualiza estado de saúde de Matheus Frizzo: 'Bom estado geral'

Jogador precisou deixar o campo de ambulância e foi diagnosticado com uma concussão...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 01:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 01:32
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um lance deixou torcedores e jogadores preocupados na eliminação do Botafogo na Copa do Brasil para o ABC, nesta quarta-feira. Aos 27 minutos da etapa final, Matheus Frizzo levou a pior em choque de cabeça com Janderson, do Alvinegro Potiguar. O jogo precisou ser paralisado, e o camisa 45 foi levado de ambulância para um hospital.
Em nota, o Botafogo confirmou que Frizzo teve uma concussão, mas que já foi liberado do hospital e, neste momento, se encontra em "bom estado geral", mas ainda em observação.- O atleta Matheus Frizzo teve um trauma de cabeça/concussão durante a partida desta quarta-feira. Foi substituído e encaminhado para um hospital próximo ao estádio, onde foi submetido a avaliação neurológica. Realizou também exame de imagem (tomografia) que não constatou nenhuma alteração. O atleta foi liberado do hospital e se encontra no momento em bom estado geral, mas segue em observação - informou o clube.

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