Botafogo atinge marca de 20 mil sócios-torcedores

O Botafogo alcançou a marca de 20 mil sócios-torcedores neste sábado. O Alvinegro lançou um novo projeto de sócio-torcedor em junho deste ano, chamado de ‘Camisa 7’, e a torcida vem apoiando no processo de reconstrução do clube, que foi Campeão da Série B.O projeto foi realizado em parceria com a FENG, empresa escolhida para gestão estratégica. Uma das principais novidades do novo programa foi o direito ao voto do torcedor associado - plano ‘Glorioso’. Além disso, os sócios-torcedores possuem descontos e prioridades na compra de ingressos aos jogos.

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Na reta final da Série B, a torcida foi fundamental e apoiou a equipe nos jogos no Nilton Santos. Nas últimas duas partidas em casa, a torcida marcou presença com mais de 25 mil pessoas, contra o Operário, e mais de 33 mil, contra o Guarani.CONFIRA OS PLANOS DE SÓCIO-TORCEDOR DO BOTAFOGO

Branco – R$19,90/mês. Recebe em casa cartão de sócio, carta de agradecimento, livreto celebrando os Camisa 7, boton e adesivos. Ganha 10% de desconto em todas as compras na nova loja online oficial (a ser lançada em breve) e nível 1 de pontos para trocar por produtos, downloads e experiências.

Preto – R$39,90/mês (ou R$29,90/mês pra quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Branco e mais uma sacochila e uma moeda comemorativa. Tem 30% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 10% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 2 no acúmulo de pontos para trocar.

Alvinegro – R$79,90/mês (ou R$59,90/mês para quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Preto e mais boné, pin e álbum comemorativo. Tem 50% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 15% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nivel 3 no acúmulo de pontos para trocar.

Glorioso – R$149,90/mês. Tem direito a voto nas eleições do clube, depois de 2 anos de associação ininterrupta. Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Alvinegro e mais um kit com caderno, caneta e chaveiro especiais. Tem 100% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 20% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 4 no acúmulo de pontos para trocar.

Sócios de fora do estado do RJ acumulam ainda mais pontos para trocar por experiências, produtos e downloads especiais.

Todos os planos adultos têm ainda

- Mínimo de 50% de desconto e prioridade nos ingressos para os jogos no Nílton Santos- Acesso a pacotes especiais de ingressos para a temporada, quando disponíveis, com desconto de acordo com o plano- Acesso a lives exclusivas com os dirigentes- Votação na escolha de projetos específicos do clube para receber parte da receita do programa- Relatórios mensais de transparência- Participação em sorteios de camisas usadas pelos jogadores- Vídeos exclusivos na área logada do site do programa- Descontos e cashback em parceiros

E estes são os planos infantis Cria Alvinegra, para crianças de até 12 anos

Cria – Cadastro gratuito para poder fazer check-in nos jogos no Nílton Santos e receber carteirinha digital e downloads especiais.

Cria+ - R$4,50/mês. Recebe kit anual com carteirinha física, estojo, adesivos e um jogo de cards do Camisa 7, além da possibilidade de check-in nos jogos e sorteios para entrar em campo junto com o time no Nílton Santos.