Botafogo assina contrato profissional com Matheus Nascimento até 2023

Crédito: Joia da base assinou vínculo profissional até junho de 2023 (Fabio de Paula/BFR

O Botafogo deu uma boa notícia para os torcedores, na manhã desta sexta-feira. O clube comunicou ter assinado, através do seu Comitê Executivo de Futebol, o primeiro contrato profissional com a jovem revelação Matheus Nascimento, de 16 anos. O jogador, formado nas categorias de base alvinegras e com convocações, títulos e artilharia na Seleção Brasileira, firmou compromisso até junho de 2023.

– Estou muito feliz. É um momento muito especial na minha vida. Todos sabem que o meu sonho sempre foi me tornar um atleta profissional aqui no Botafogo. É a minha casa e é onde me sinto bem. Gostaria de agradecer ao clube e à torcida, que sempre me abraçaram e me deram muito carinho e incentivo. Vou trabalhar muito para um dia retribuir tudo isso para eles dentro de campo. Eu sou Base Forte, eu Sou Botafogo! –declarou o jovem artilheiro ao site oficial do clube.MATHEUS É BOTAFOGO! ✍?⭐️

Cria da base alvinegra, Matheus Nascimento assinou o seu primeiro contrato profissional com o Alvinegro até 2023. Que seja o início de uma trajetória profissional gloriosa. Uh, tá maneiro! O Matheus é artilheiro! ?? #MN9 #BFRBaseForte #VamosFogo pic.twitter.com/8SIo2JCQ1J— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 12, 2020 Matheus Nascimento possui uma trajetória de reconhecida identificação com o Glorioso. Chegou ao Botafogo aos 11 anos, em 2015, e, desde então, coleciona gols e conquistas individuais e coletivas, como o de campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Metropolitano Sub-13. Com a camisa da Seleção Brasileira, levantou a taça do Sul-Americano Sub-15 de 2019 sendo o artilheiro da equipe com 5 gols.

Oriundo da TROPS, núcleo oficial alvinegro em Niterói, o camisa 9 é mais uma joia lapidada pelas categorias de base do Botafogo nos últimos anos que chega ao primeiro vínculo profissional.