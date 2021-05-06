Botafogo apresenta o novo uniforme número II para a temporada 2021

Crédito: Divulgação/Botafogo

Novidade na área. Na noite desta quinta-feira, o Botafogo apresentou a nova camisa número II (Preta) de jogo para a temporada 2021. Como forma de relembrar e exaltar a década de 90, considerada uma "década gloriosa" pelo clube, o novo uniforme número II segue uma tendência noventista. O material tem a previsão de estreia no Campeonato Brasileiro.> ATUAÇÕES: Douglas Borges recebe a maior nota em empate na Taça Rio- Nossa camisa preta está linda. Tem uma riqueza de detalhes espetacular e tenho certeza que a torcida alvinegra vai adorar - comemorou o presidente Durcesio Mello.

O Diretor da Kappa no Brasil, André Giglio, também comemorou o lançamento e disse que é "inegável o alcance e a boa receptividade que os produtos tiveram com a torcida". De acordo com ele, a camisa foi feita para relembrar a década de 90, quando o Botafogo sagrou-se Campeão Brasileiro.

- Essa é mais uma peça que lançamos em conjunto com o Botafogo e, desde o início de nossa parceria, é inegável o alcance e a boa receptividade que os produtos tiveram com a torcida. Ficamos muito gratos por fazer parte desse processo e sentir de perto a alegria dos torcedores em terem um material de qualidade e com a cara que o Fogão merece.

- A camisa foi criada relembrando um pouco um dos momentos mais gloriosos do Botafogo, campeão brasileiro na década de 1990. O tecido faz referência à época, assim como a gola, e acredito que o torcedor do Fogão vai imediatamente notar esse detalhe quando pegar o produto em mãos. Esperamos, mais uma vez, que esteja ao agrado dessa massa apaixonada. CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO

Mais uma novidade saindo do forno para a torcida alvinegra! O Botafogo de Futebol e Regatas e a Kappa apresentam a nova camisa número II (Preta) de jogo para a temporada 2021. O lançamento foi realizado de forma digital, nas redes sociais do Glorioso nesta quinta-feira (06/05) e o material tem a previsão de estreia no Campeonato Brasileiro.

"Nossa camisa preta está linda. Tem uma riqueza de detalhes espetacular e tenho certeza que a torcida alvinegra vai adorar", destacou o Presidente Durcesio Mello.

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"Essa é mais uma peça que lançamos em conjunto com o Botafogo e, desde o início de nossa parceria, é inegável o alcance e a boa receptividade que os produtos tiveram com a torcida. Ficamos muito gratos por fazer parte desse processo e sentir de perto a alegria dos torcedores em terem um material de qualidade e com a cara que o Fogão merece", disse o Diretor da Kappa no Brasil, André Giglio.

"A camisa foi criada relembrando um pouco um dos momentos mais gloriosos do Botafogo, campeão brasileiro na década de 1990. O tecido faz referência à época, assim como a gola, e acredito que o torcedor do Fogão vai imediatamente notar esse detalhe quando pegar o produto em mãos. Esperamos, mais uma vez, que esteja ao agrado dessa massa apaixonada", complementou.

HOMENAGEM AOS ANOS 90

Como forma de relembrar e exaltar uma década gloriosa para o Botafogo, o novo uniforme Kappa número II (Preto) segue uma tendência noventista. A camisa II (Preta) tem um tecido trabalhado em jaqcuard, material muito usado na época, e apresenta uma gola polo. Completando o material, a camisa de goleiro será na cor verde neon, outra tendência forte na década. Além disso, toda a campanha de lançamento abordou referências e trouxe à baila elementos existentes nos anos 90.

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