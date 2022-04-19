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futebol

Botafogo: após pedidos da torcida, Romildo adota Del Piage na camisa

Meio-campista, que foi alvo de elogios do treinador Luís Castro na vitória sobre o Ceará, 'mudou nome' após pressão da torcida do Botafogo nas redes sociais...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:02

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:02
Você provavelmente estranhou um nome na lista de relacionados que foi divulgada pelo Botafogo para a partida contra o Ceilândia, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil: Del Piage. Apesar do teor europeu, não é uma nova contratação da Era John Textor, mas sim o novo nome adotado por Romildo.+ Botafogo avança pela renovação do contrato de Kanu
Após pressão da torcida nas redes sociais, o camisa 23 resolveu colocar o sobrenome na camisa e nos registros do Botafogo. A mudança já foi visível logo de cara - e comemorada pelos botafoguenses nas redes sociais.
O nome completo do jogador é Romildo Del Piage Souza. O meio-campista, inclusive, foi elogiado por Luís Castro após a vitória sobre o Ceará, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
– A entrada do Romildo foi porque nós tínhamos que buscar espaços e o Romildo é um jogador fantástico para isso. A partir do momento que o Ceará ia se lançar à procura do empate iria ceder mais espaços. Nós entendemos que ele era o jogador ideal para ocupar esses espaços à frente da nossa linha média. Mas sabe... quando se ganha todas as substituições do treinador são boas, mas se eu tivesse perdido por 3 a 0 seria burro. Em todo mundo é assim (risos) - afirmou.
Crédito: Romildo-ouDelPiage-emaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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