Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo anuncia Victor Cuesta, do Internacional, por uma temporada

Zagueiro, que pertence ao Colorado, irá atuar no Glorioso até o fim de 2022; Clube irá arcar com os vencimentos de Cuesta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:25

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:25

O Botafogo começou a semana com mais um reforço para a Série A. Nesta terça-feira, o Alvinegro anunciou a contratação de Victor Cuesta, zagueiro do Internacional. O clube acertou o empréstimo do argentino até o fim da temporada, período em que o Glorioso irá arcar com os vencimentos do zagueiro. Sem espaço no Colorado, ele já havia manifestado o desejo de atuar pelo time e teve a transferência confirmada na segunda-feira. > GALERIA: Reforço do Botafogo já foi chamado de “Novo Kaká”: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos” e similares
Cuesta iniciou a carreira nas categorias de base do Arsenal de Sarandí, onde também ascendeu ao futebol profissional. Na Argentina, o jogador também defendeu as cores do Independiente, Defensa y Justicia e Huracán. Em 2017, foi vendido para o Internacional por 1,5 milhão de dólares, referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.
Em sua segunda temporada no Colorado, Cuesta foi eleito o melhor zagueiro do Brasileiro 2018, aos 31 anos de idade. O zagueiro, porém, não manteve o ritmo no ano seguinte e vinha perdendo espaço gradativamente na equipe gaúcha. Em 2019, o clube chegou a ser denunciado à FIFA pelo Independiente-ARG, por conta do não pagamento dos 50% faltantes, conforme acertado no contrato.
No Botafogo, Cuesta chega para reforçar o elenco no retorno à Série A do Brasileiro. Aos 33 anos, ele irá disputar a vaga com Kanu, Carli, Philippe Sampaio, Saravia, entre outros.
Crédito: VictorCuestachegaporempréstimoaoBotafogo(Foto:RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados