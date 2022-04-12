Botafogo anuncia Victor Cuesta, do Internacional, por uma temporada

O Botafogo começou a semana com mais um reforço para a Série A. Nesta terça-feira, o Alvinegro anunciou a contratação de Victor Cuesta, zagueiro do Internacional. O clube acertou o empréstimo do argentino até o fim da temporada, período em que o Glorioso irá arcar com os vencimentos do zagueiro. Sem espaço no Colorado, ele já havia manifestado o desejo de atuar pelo time e teve a transferência confirmada na segunda-feira. > GALERIA: Reforço do Botafogo já foi chamado de “Novo Kaká”: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos” e similares

Cuesta iniciou a carreira nas categorias de base do Arsenal de Sarandí, onde também ascendeu ao futebol profissional. Na Argentina, o jogador também defendeu as cores do Independiente, Defensa y Justicia e Huracán. Em 2017, foi vendido para o Internacional por 1,5 milhão de dólares, referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.

Em sua segunda temporada no Colorado, Cuesta foi eleito o melhor zagueiro do Brasileiro 2018, aos 31 anos de idade. O zagueiro, porém, não manteve o ritmo no ano seguinte e vinha perdendo espaço gradativamente na equipe gaúcha. Em 2019, o clube chegou a ser denunciado à FIFA pelo Independiente-ARG, por conta do não pagamento dos 50% faltantes, conforme acertado no contrato.

No Botafogo, Cuesta chega para reforçar o elenco no retorno à Série A do Brasileiro. Aos 33 anos, ele irá disputar a vaga com Kanu, Carli, Philippe Sampaio, Saravia, entre outros.