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futebol

Botafogo anuncia venda da SAF para John Textor e receberá mais R$ 100 milhões

Em vídeo nas redes sociais, processo de profissionalização do departamento de futebol do Botafogo para empresário norte-americano é anunciado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:43

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:43

Agora é oficial: John Textor é dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo. Clube e empresário anunciaram a assinatura do contrato definitivo para a profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro pelas redes sociais na tarde desta quinta-feira.+ Piazon e Sampaio: nomes 'fora da curva' são consequência da nova equipe de mercado do Botafogo
John Textor tem acordo firmado com o Glorioso desde o fim de dezembro. Entre contratos, assinaturas e processos burocráticos, o executivo e o clube anunciaram ao acordo final neste dia 3 de março de 2022.
O norte-americano esteve no Rio de Janeiro na última semana justamente para finalizar os últimos detalhes envolvendo as questões burocráticas do contrato. Por conta do feriado de Carnaval, o processo para transferências do ativos (jogadores, marcas e patrocínios) demorou mais do que o esperado.
Via contrato, o Botafogo vai receber mais R$ 100 milhões de John Textor nos próximos dias. O executivo já tinha colocado R$ 50 milhões nos cofres do Alvinegro após a assinatura do contrato mútuo, no mês passado. O Alvinegro tem encaminhadas as contratações de Philipe Sampaio, Lucas Piazon e do treinador Luís Castro.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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