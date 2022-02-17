Botafogo anuncia revisão de todos os contratos vigentes; Medida faz parte do processo de transição do clube

Nesta quinta, o Botafogo anunciou que irá reavaliar os contratos vigentes, incluindo os publicitários. Em nota oficial, o clube disse que a iniciativa servirá para adequar os vínculos ao "novo cenário, a visão de futuro e os objetivos estratégicos" de John Textor, novo investidor do Alvinegro. A medida era uma das etapas previstas no processo de transição do modelo de gestão, e o contato será feito individualmente. "O Botafogo vive um momento de mudanças no seu modelo de gestão e está em contato individual com os patrocinadores presentes no uniforme para apresentar o novo cenário, a visão de futuro e os objetivos estratégicos após a chegada do investidor John Textor. A revisão de todos os contratos, inclusive os publicitários, integra uma das principais etapas previstas no processo de transição. Nos próximos dias, será tratado individualmente com cada um dos patrocinadores, de forma a melhor privilegiar o interesse de ambas as partes."