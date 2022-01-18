Botafogo anuncia renovação de patrocínio com Centrum

O Botafogo anunciou na manhã desta terça-feira a renovação do patrocínio com a Centrum. Considerada uma pareceria de sucesso, o novo vínculo vai até o fim de 2022. A marca continuará estampada na barra frontal da camisa do time masculino e feminino. O clube informou que os valores são sigilosos.> A uma semana da estreia no Carioca, Botafogo tem últimos dias de pré-temporada

Durante a parceria, algumas ações ficaram marcadas, como a do “Botafogo Seguro”, que teve relação com o combate ao Covid-19 e, mais recentemente, a do “Manto da Desigualdade”, em que foi lançada uma camisa com dados sobre a desigualdade social e os efeitos do racismo na população no país.

Outra ação que teve destaque durante a parceria aconteceu em junho, Mês do Orgulho LGBTQIA+, quando a Centrum promoveu com o clube a campanha “Ninguém Cala Esse Nosso Amor”, em apoio a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intesexuais e assexuais. O Botafogo reconheceu a Torcida LGBTQIA+ do Botafogo, a primeira do clube formada por integrantes da comunidade, e deu uma faixa ao grupo na arquibancada do Estádio Nilton Santos.

De acordo com o diretor de negócios do clube, Lênin Franco, a parceria vai além da questão financeira, mas sim de uma questão social.

- O patrocínio de Centrum é muito especial, pois ele vai muito além de uma parceria comercial, ele tem propósito e converge com a nossa visão de mundo. A união do clube com a marca propicia que, de alguma maneira, usemos nossos alcances para impactar a sociedade em questões de grande relevância. Vida longa a essa parceria. - disse Lênin Franco.