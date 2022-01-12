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futebol

Botafogo anuncia Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV, como 'Head Scout'

Jornalista larga a bancada da televisão para liderar reestruturação do Alvinegro na parte do scouting; Brunno Noce, ex-Cruzeiro, também é anunciado...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:43

O Botafogo, finalmente, anunciou quem será o "Head Scout", função tão comentada internamente nos últimos meses. A pasta será ocupada por Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV. O jornalista entra na equipe de análise de mercado do Alvinegro, como anunciado pelo clube na noite desta quarta-feira.
O Glorioso também anunciou a chegada de Brunno Noce, ex-Cruzeiro, para a equipe. Investir na área de captação de mercado é uma das prioridades do Alvinegro com a chegada de John Textor.
Antes, o Botafogo não tinha uma equipe especifica para a análise de mercado. O grupo responsável pela análise de desempenho (passar informações de times e dos próprios jogadores) também ficava com as responsabilidades de mercado.
Crédito: BrunnoNoceeRaphaelRezendepeloBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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