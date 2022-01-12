Botafogo anuncia Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV, como 'Head Scout'

O Botafogo, finalmente, anunciou quem será o "Head Scout", função tão comentada internamente nos últimos meses. A pasta será ocupada por Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV. O jornalista entra na equipe de análise de mercado do Alvinegro, como anunciado pelo clube na noite desta quarta-feira.

O Glorioso também anunciou a chegada de Brunno Noce, ex-Cruzeiro, para a equipe. Investir na área de captação de mercado é uma das prioridades do Alvinegro com a chegada de John Textor.

Antes, o Botafogo não tinha uma equipe especifica para a análise de mercado. O grupo responsável pela análise de desempenho (passar informações de times e dos próprios jogadores) também ficava com as responsabilidades de mercado.