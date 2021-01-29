Botafogo anuncia patrocínio master para a final do Brasileirão Feminino Série A2

A camisa do Botafogo terá uma novidade para a final do Campeonato Brasileiro Série A2. Diante do Napoli-SC, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, a equipe comandada por Gláucio Carvalho terá a Centrum como patrocinadora master no uniforme alvinegro.

A marca já estampava a barra central das camisas do Glorioso, mas ampliou a parceria de forma pontual para a decisão. Além disto, a empresa comprou quatro placas de publicidade no Estádio Nilton Santos.

Para este momento tão especial do Futebol Feminino do Botafogo, nada mais adequado do que fortalecer nossa relação com uma empresa importantíssima para nós e para o mercado. A Centrum é uma patrocinadora que joga junto com o Botafogo em todos os momentos, e portar esta marca no peito do nosso uniforme na final é motivo de muito orgulho para todos nós. A ação sinaliza como estamos alinhados e felizes com esta parceria que cada vez cresce mais - afirmou Caio Araújo, gerente de negócios do Botafogo.