Botafogo anuncia Niko Hämäläinen, lateral do Queens Park Rangers que chega por empréstimo

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou mais uma contratação. O lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (11) e se torna o oitavo reforço da Era Textor. O jogador chega emprestado pelo Queens Park Rangers, da Inglattera. Inicialmente, o atleta ficará até julho e pode ficar mais tempo caso agrade o técnico Luís Castro.> GALERIA: Reforço do Botafogo já foi chamado de “Novo Kaká”: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos” e similares

A posição era uma das que o Glorioso mais buscava no mercado, por ser considerada carente pelo treinador português. Niko nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou finlandês e será o primeiro desta nacionalidade a ser contratado na história do Botafogo. O defensor acrescentará força ofensiva no setor.

Hämäläinen não entra em campo desde o dia 11 de novembro, quando a Finlândia perdeu de 2 a 0 para Franças pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar.