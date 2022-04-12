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Botafogo anuncia Niko Hämäläinen, lateral do Queens Park Rangers que chega por empréstimo

Niko nasceu nos Estados Unidos e atuava no futebol inglês; lateral ficará até julho no Botafogo, mas pode ter o contrato prolongado...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 19:59

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:59

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou mais uma contratação. O lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (11) e se torna o oitavo reforço da Era Textor. O jogador chega emprestado pelo Queens Park Rangers, da Inglattera. Inicialmente, o atleta ficará até julho e pode ficar mais tempo caso agrade o técnico Luís Castro.> GALERIA: Reforço do Botafogo já foi chamado de “Novo Kaká”: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos” e similares
A posição era uma das que o Glorioso mais buscava no mercado, por ser considerada carente pelo treinador português. Niko nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou finlandês e será o primeiro desta nacionalidade a ser contratado na história do Botafogo. O defensor acrescentará força ofensiva no setor.
Hämäläinen não entra em campo desde o dia 11 de novembro, quando a Finlândia perdeu de 2 a 0 para Franças pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar.
Crédito: NicholasHämäläinenéoprimeirofinlandêsdahistóriadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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