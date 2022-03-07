Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo anuncia marca de relógios como novo patrocinadora doo futebol

O clube de General Severiano acertou com a CHAMPION Watch - marca de relógios do Grupo Magnum - uma parceria até o mês de abril desse ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 17:39

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:39

O futebol do Botafogo tem um novo patrocinador. Trata-se da CHAMPION Watch, marca de relógios do Grupo Magnum, que fechou uma parceria até o mês de abril, período no qual estampará sua marca na omoplata da camisa alvinegra a partir do jogo desta segunda-feira, contra o Volta Redonda.De acordo com o anúncio do Botafogo, o patrocínio seguirá ativo e atacará novas frentes juntamente ao Grupo Magnum após abril. Alinhado com o novo posicionamento estratégico de marca constituído no clube, que visa um uniforme mais "clean" e prestigiado, a logomarca será nas cores preto e branco. Mbappé sofre pancada em treino e vira preocupação para o PSG no duelo decisivo contra o Real Madrid pela Champions. O zagueiro Junior Alonso afirmou que deve voltar a jogar no Brasil, será que volta pro Galo?Veja isso e mais no LANCE! Rápido" />
Crédito: (Foto:Divulgação/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados