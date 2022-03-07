Botafogo anuncia marca de relógios como novo patrocinadora doo futebol

O futebol do Botafogo tem um novo patrocinador. Trata-se da CHAMPION Watch, marca de relógios do Grupo Magnum, que fechou uma parceria até o mês de abril, período no qual estampará sua marca na omoplata da camisa alvinegra a partir do jogo desta segunda-feira, contra o Volta Redonda.De acordo com o anúncio do Botafogo, o patrocínio seguirá ativo e atacará novas frentes juntamente ao Grupo Magnum após abril. Alinhado com o novo posicionamento estratégico de marca constituído no clube, que visa um uniforme mais "clean" e prestigiado, a logomarca será nas cores preto e branco. Mbappé sofre pancada em treino e vira preocupação para o PSG no duelo decisivo contra o Real Madrid pela Champions. O zagueiro Junior Alonso afirmou que deve voltar a jogar no Brasil, será que volta pro Galo?Veja isso e mais no LANCE! Rápido" />