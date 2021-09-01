Botafogo anuncia Luiz Henrique e Carlinhos como reforços para a reta final da Série B

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de dois reforços para o clube nesta reta final de Série B: o meia Luiz Henrique e o lateral-esquerdo Carlinhos. Os atletas são velhos conhecidos do técnico Enderson Moreira e chegam por empréstimo do Fortaleza até o final do ano de 2021.

+ Botafogo abre negociação com Rafael, lateral ex-Manchester United e LyonApós as lesões de Ronald e Diego Gonçalves, o Botafogo foi ao mercado atrás de um jogador que atue como extremo. Luiz Henrique foi o nome solicitado por Enderson Moreira. Por mais que sua posição de origem seja no meio-campo, Luiz Henrique possui características ofensivas e pode atuar como extremo pelo lado esquerdo. O atleta não vinha tendo sequência com o atual treinador do Fortaleza, Vojvoda.

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