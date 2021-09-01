Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo anuncia Luiz Henrique e Carlinhos como reforços para a reta final da Série B
futebol

Botafogo anuncia Luiz Henrique e Carlinhos como reforços para a reta final da Série B

Jogadores chegam por empréstimo até o final deste ano...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 18:51
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de dois reforços para o clube nesta reta final de Série B: o meia Luiz Henrique e o lateral-esquerdo Carlinhos. Os atletas são velhos conhecidos do técnico Enderson Moreira e chegam por empréstimo do Fortaleza até o final do ano de 2021.
+ Botafogo abre negociação com Rafael, lateral ex-Manchester United e LyonApós as lesões de Ronald e Diego Gonçalves, o Botafogo foi ao mercado atrás de um jogador que atue como extremo. Luiz Henrique foi o nome solicitado por Enderson Moreira. Por mais que sua posição de origem seja no meio-campo, Luiz Henrique possui características ofensivas e pode atuar como extremo pelo lado esquerdo. O atleta não vinha tendo sequência com o atual treinador do Fortaleza, Vojvoda.
+ Rafael faz postagem enigmática em rede social ‘Sonho de criança’
Carlinhos, de 34 anos, chega para ajudar na lateral-esquerda da equipe, que também sofreu uma baixa nos últimos dias. O lateral-esquerdo Hugo se lesionou e deve ficar de fora da temporada para se recuperar de sua lesão na clavícula. Pelo Fortaleza, Carlinhos foi tricampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste, em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados